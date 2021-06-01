وقف التعامل بالبطاقات الالكترونية

تتّجه بعض السوبرماركات الكبرى إلى وقف التعامل بالدفع عبر البطاقات الالكترونية المعتمدة، بعدما فرضت عليها المصارف رسوما مرتفعة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".