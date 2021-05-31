هبوط أسعار الشقق

يتحدث خبراء عقاريون وماليون، عن هبوط في أسعار بيع الشقق على خلفية التبدلات في وضعية الدولار في سوق القطع، لا سيما بعد التحرر من السعر الرسمي المنخفض 1500 - 1514 ليرة لبناية لكل دولار"، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".