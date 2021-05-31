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لبنان
هبوط أسعار الشقق
Lebanon 24
31-05-2021
|
17:08
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يتحدث خبراء عقاريون وماليون، عن هبوط في أسعار بيع الشقق على خلفية التبدلات في وضعية الدولار في سوق القطع، لا سيما بعد التحرر من السعر الرسمي المنخفض 1500 - 1514 ليرة لبناية لكل دولار"، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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