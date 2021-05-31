لبنان

الجسر لـ"الأنباء" الكويتية: ذاهبون إلى مزيد من الغرق

Lebanon 24
31-05-2021 | 17:13
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أكّد عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب سمير الجسر أن" الرئيس المكلف سعد الحريري لن يألو جهدا لفعل كل ما من شأنه تأليف حكومة مهمة"، لافتا الى أنه "تشاور مع كل الكتل السياسية وهو لم يوفر أحدا، وهو سيحاول مجددا إخراج صيغة قد تفي بغرض المصلحة الوطنية ولن يتأخر أبداً".

وأمل الجسر في تصريح لـ "الأنباء" الكويتية أن "تؤدي المحاولات الجارية والمبادرات المطروحة الى إخراج التأليف الحكومي من عنق الزجاجة لأنه في حال بقي طريق التأليف مقفلا، فإننا ذاهبون الى مزيد من الغرق في الأزمة السياسية إلى جانب الأزمات الأخرى التي يعاني منها الشعب اللبناني".

وأوضح الجسر أن "الرئيس الحريري حينما تمسك بصيغة 18 وزيرا فلأن هذه الصيغة هي الأكثر حسما لاستبعاد طرح صيغة الثلث المعطل مباشرة"، مشيرا الى أن "الرئيس المكلف كان يرى في الطروحات المقدمة إليه مشروع ثلث معطل بشكل موارب".
وأوضح أن "الحريري قد يتجاوز صيغة العدد إذا ما انتفت معها محاولات التسلل بالثلث المعطل"، مؤكدا أن "الثلث المعطل محاولة لتعديل الدستور بشكل غير مباشر عن طريق تمكين ثلث محضر سلفا قادر على إسقاط الحكومة في أي وقت، وهو بمعنى آخر إعطاء حق الفيتو لفريق سياسي سواء لعقد الجلسة أو في التصويت داخل مجلس الوزراء، وهذا أمر مرفوض".
المصدر: الانباء الكويتية
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