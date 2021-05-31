فرص نجاح المشاورات وفشلها متساوية حتى الآن

كشفت المعلومات المتوافرة لـ"السياسة" الكويتية من مصادر معنية بمشاورات تشكيل الحكومة، أن "فرص النجاح والفشل متساوية حتى الآن، بانتظار مواقف الطرفين الأساسيين، الرئيس الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون، فإما يتوافقان على التشكيلة العتيدة التي لا ثلث معطلاً فيها لأحد، وتصدر مراسيم الحكومة هذا الأسبوع، أو يقود الفشل في التأليف الرئيس المكلف إلى الاعتذار".