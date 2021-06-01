باسيل ليس "بوارد" إعطاء الثقة لحكومة

قالت معلومات "اللواء" أن "رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أبلغ موفدين الثنائي الشيعي انه لا يرغب في ان يتمثل بالحكومة، وليس بوارد إعطاء الثقة لحكومة الرئيس الحريري، الأمر الذي لم يكن مريحاً بالنسبة للخليلين اللذين همّا بالخروج، على ان يتابع البحث لاحقاً.ووفقاً للمصادر العونية فإن "الرئيس المكلف، طلب مهلة تنتهي اليوم، لإبلاغ برّي، ما إذا كان سيسترد التشكيلة المؤلفة من 18 وزيراً والموجودة في قصر بعبدا، وإرسال صيغة ثانية من 24 وزيراً".