لبنان

الاتصالات الحكومية تحرّكت.. لكن التفاؤل الحذر واجب

Lebanon 24
01-06-2021 | 06:44
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مع ان الاتصالات الحكومية تحركت بشكل مكثف بين المعنيين والعاملين على خط التأليف فإن التفاؤل الحذر واجب كما قالت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" واعتبرت أن "هذه الاتصالات من شأنها رفد التواصل المباشر في هذا الملف".

أما المعطيات التي رشحت من بعبدا فأفادت عبر "اللواء" أن "هناك انتظارا"، ولكنها اعتبرت أن "أي اتصال بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وحتى أي لقاء بينهما، يعني أن الرئيس سيكون على بينة من بواطن الأمور لاسيما أنه في خلال اللقاء الذي انعقد بين رئيس المجلس والرئيس المكلف فإن من المرجح أن يكون الحريري أفصح عن نيته أو قدرته في التأليف ولكن بعبدا لا تزال ترصد وتراقب هذه المساعي ولا موقف لها قبل ان تتأكد من صحة مواقف الأفرقاء المعنيين بولادة الحكومة والمعني الأول هو الرئيس الحريري".
المصدر: اللواء
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