مصادر بري والحريري ل"اللواء": نحن دائماً نتفاءل بالخير

غادر الرئيس سعد الحريري عين التينة بعد نحو ساعة و40 دقيقة من دون تصريح.

وتقاطعت معلومات مصادر الطرفين على إيجابية اللقاء فعلاً بحيث يمكن البناء عليه في حال تجاوب فريق رئيس الجمهورية، وقالت المصادر لـ "اللواء" أن "هناك خطوات لاحقة ستحصل تكتمت على تفاصيلها ونحن دائماً نتفاءل بالخير".