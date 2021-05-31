لبنان

الحكومة بعيدة المنال

Lebanon 24
31-05-2021 | 19:04
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، تستبعد مصادر متابعة عبر "الجريدة" الكويتية إمكانية الوصول إلى توافق حول تشكيل الحكومة، رغم عودة الرئيس سعد الحريري ومواكبة التطورات عن قرب من خلال التواصل مع الرئيس بري والبطريرك الراعي، وصولاً إلى حدّ العمل على إعداد تشكيلة حكومية والذهاب بها إلى بعبدا، لعرضها على رئيس الجمهورية، تشكيلة يصر الحريري فيها على أن يسمي وزيراً مسيحياً، ويتوافق على آخر مع رئيس الجمهورية، وهو أمر يرفضه الأخير، الذي يتمسك بالحصول على وزارة الداخلية وسط معارضة حريري".
المصدر: الجريدة الكويتية
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