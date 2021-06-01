لبنان

مرشح بديل

Lebanon 24
01-06-2021 | 09:26
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اتصل احد المراجع بشخصية محتملة لترؤس حكومة مقبلة يجس النبض حول امكان اقدام الثاني على ترؤس حكومة انتخابات لا يترشح اعضاؤها في حال فشلت المساعي الحالية للتاليف في غضون اسبوعين حداً اقصى
 
المصدر: النهار
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