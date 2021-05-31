لبنان

تراجع الجباية

Lebanon 24
31-05-2021 | 21:27
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تراجعت أعمال الجباية في كل المرافق والقطاعات، إلى وضع شبيه بمراحل الحرب الأهلية، مما يفاقم الأزمـات على مستوى الخزينة 
 
المصدر: النهار
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