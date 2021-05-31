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لبنان
المخربون موقوفون
Lebanon 24
31-05-2021
|
21:29
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قبضت القوى الامنية على ثلاثة متهمين باعمال تخريب في مدافن الطائفة الانجيلية في رأس النبع وهم لبنانيان وسوري
المصدر: النهار
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