لبنان

المخربون موقوفون

Lebanon 24
31-05-2021 | 21:29
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قبضت القوى الامنية على ثلاثة متهمين باعمال تخريب في مدافن الطائفة الانجيلية في رأس النبع وهم لبنانيان وسوري 
 
المصدر: النهار
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