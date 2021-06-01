مزيد من الهجرة

أكدت سفيرة دولة صاحبة تاريخ في هجرة اللبنانيين إليها، أن عدد طلبات الهجرة لعائلات لبنانية بأكملها، تجاوزت في نيسان الماضي 62 ألف طلب، كثير منها لا يستوفي الشروط.