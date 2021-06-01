لبنان

تباين بين السعودية والامارات؟

Lebanon 24
01-06-2021 | 04:32
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بدأت بعض الاوساط السياسية اشاعة اجواء حول تباين بين المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة حول ملف تشكيل الحكومة لتبرير إجهاض مساعي التشكيل.
المصدر: نداء الوطن
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