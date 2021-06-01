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لبنان
فضيحة مدوية قريباً
Lebanon 24
01-06-2021
|
05:33
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حذر مستشار رئاسي من ان لبنان سيكون على موعد مع فضيحة مدوية مع بدء تطبيق القانون رقم 186 الصادر في العام 2020 والذي خصص مبلغ /10/ ملايين دولار اميركي من قرض البنك الدولي لمشروع الطرقات والعمالة لدعم صغار المزارعين من خلال وزارة الزراعة.
المصدر: نداء الوطن
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