فضيحة مدوية قريباً

حذر مستشار رئاسي من ان لبنان سيكون على موعد مع فضيحة مدوية مع بدء تطبيق القانون رقم 186 الصادر في العام 2020 والذي خصص مبلغ /10/ ملايين دولار اميركي من قرض البنك الدولي لمشروع الطرقات والعمالة لدعم صغار المزارعين من خلال وزارة الزراعة.