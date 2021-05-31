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لبنان
مبادرة بري "سالكة" عند الحريري... وباسيل "بالمرصاد"!
Lebanon 24
31-05-2021
|
23:00
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كتبت "نداء الوطن": خطت مبادرة بري أمس أولى خطواتها الملموسة عبر جلسة "عصف فكري" عقدها مع الحريري على مدى ساعتين لسبر أغوار "الممكن وغير الممكن" في عملية تقريب المسافات المتباعدة بينه وبين عون حيال معالم التشكيلة الحكومية وتركيبتها وخريطة توزيع الحقائب والتسميات فيها، فكانت الأجواء "إيجابية" حسبما نقلت مصادر عين التينة، مؤكدةً لـ"نداء الوطن" أنّ الأمور "سالكة" مع الرئيس المكلف و"قد لمس الرئيس بري منه حماسةً كبيرة لتذليل العقبات أمام التأليف ولم يستشعر أي ميل لديه للاعتذار كما تردد إعلامياً". وهو ما أكدت عليه أوساط مواكبة للأجواء الحكومية، واضعةً الأنباء السارية عن اعتذار الحريري في خانة "البروبغندا الممنهجة" التي يدير ماكينتها رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، لا سيما وأنّ تسريباته الإعلامية ليلاً إثر لقاء "الخليلين" أوحت بأنه يقف "بالمرصاد" لأي مساعي حلحلة ولأي مبادرة أو وساطة قد ينتج عنها تشكيل حكومة برئاسة الحريري.
وكما في "ميرنا الشالوحي" حيث سُربت أنباء ليلاً تُسخّف نتائج اجتماع بري مع الحريري على اعتبار أنّ "الأجواء والأفكار" التي نقلها "الخليلان" إلى باسيل بيّنت أنّ "عملية التشكيل ما زالت متعثرة"، كذلك في قصر بعبدا تعاملت المصادر الرئاسية ببرودة مع لقاء "عين التينة" مؤكدةً أنه "لا يوجد أي جديد طرأ على الملف الحكومي، والرئيس عون لم يتبلغ شيئاً مستجداً ولم يتم تحديد أي موعد بعد لاستقبال رئيس المجلس النيابي ولا الرئيس المكلف".
وفي المقابل، كشفت المعلومات المتوافرة عن اجتماع بري مع الحريري أنه بحث في "المعالم الأساسية" لتشكيلة 24 وزيراً من الإختصاصيين من دون ثلث معطل لأي فريق فيها، وساد نقاش حول "الهواجس والأفكار المطروحة لتبديدها على قاعدة أنّ البلد لم يعد يمتلك ترف التأخير في تشكيل الحكومة"، وفق ما نقلت مصادر واسعة الاطلاع لـ"نداء الوطن"، وعلى هذا الأساس طرح رئيس المجلس على الرئيس المكلف جملة أفكار ومقترحات حول تركيبة الـ"888" مع التباحث في "الحلول المتاحة لمسألة تسمية الوزيرين المسيحيين الإضافيين في التشكيلة بالتعاون مع بكركي، فرحّب الحريري بأي تعاون من هذا القبيل مع البطريرك الماروني بشارة الراعي وأكد انفتاحه على صيغة الـ 24 وزيراً من الاختصاصيين غير الحزبيين ومن دون ثلث معطل، لكنّ التوجس بقي حاضراً إزاء إمكانية عدم قبول رئيس الجمهورية بهذا الحل، فاستمهله بري للتشاور مع "حزب الله" وعون وباسيل، وليضعهم في صورة الاقتراح والعودة بجواب واضح حياله. وفي المقابل استمهل الحريري بري 24 ساعة ليعود إليه بتصوره الكامل حيال التركيبة الوزارية وصيغتها بعد التشاور مع رؤساء الحكومات السابقين".
وبينما عُلم أنّ الحريري يعتزم تكثيف مشاوراته مع فريق عمله وكتلته النيابية وتفعيل قنوات اتصالاته للخروج بقراره النهائي، أفادت المعطيات بأنّ اتصالات متقاطعة على أكثر من خط نشطت خلال ساعات الليل، على أن تستكمل اليوم، لتحديد ما إذا كانت الأمور ستسلك منحى إيجابياً يفضي إلى تقديم الرئيس المكلف "تشكيلة محدّثة" لرئيس الجمهورية خلال اليومين المقبلين، بحيث ستكون الساعات الأربع والعشرون المقبلة حاسمة في تحديد الاتجاهات الحكومية بين "الأبيض والأسود"
المصدر:
نداء الوطن
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