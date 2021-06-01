وزيرة العدل لـ"نداء الوطن": عم قول للقضاء تحرّر، بس وين القضاء؟

كتبت غادة حلاوي في" نداء الوطن": حين أعدت مرسوم تعيين اعضاء مجلس القضاء الأعلى كانت وزيرة العدل تتوقع ان المرسوم يمكن ان يحارب بالسياسة "لانو ما اشتغلتو بالطريقة التقليدية" لكنها "صُعقت بما سمعته"، ما دفعها الى القول"عيب ما قيل عن القضاة الأربعة، وما منعرف من مين، وأخبار مكبوبة بالطالع والنازل". "لوين واصلين؟" تسأل مستغربة كيف "نستدرج السياسة عالقضاء ! وبعد هيك منستغرب انو هيك نظام ما بيفرز إلا هيك نتايج...." لتكون خلاصتها أن "المشكلة مش رح تنحل اذا القضاء بالذات ما بدو يتحرر".قبل انتهاء المهلة بأربعة أسابيع أبلغت وزيرة العدل ماري كلود نجم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب بضرورة حسم تعيينات مجلس القضاء الأعلى وتجنب الوقوع في الفراغ.تستغرب نجم الهجوم على الاسماء التي اقترحتها والتي لا تزال على قناعة انها تمثل خطوة مهمة.وتتابع في حديث لـ"نداء الوطن": "كنت عارفة انو ممكن يتحارب المرسوم بالسياسة، لانو ما اشتغلتو بالطريقة التقليدية، لكن صُعقت بما سمعته، عيب ما قيل عن القضاة الأربعة، وما منعرف من مين واخبار مكبوبة بالطالع والنازل، لوين وصلنا، منستدرج السياسة عالقضاء! وبعد هيك منستغرب انو هيك نظام ما بيفرز إلا هيك نتايج....". برأيها ان هذا يدل على أن "المشكلة مش رح تنحل اذا القضاء بالذات ما بدو يتحرر"، وتقول "انا مسؤول سياسي عم اضطر اطلع احكي كي أحمي القضاة من الافتراءات يللي طالتن وقول عيب الكذب، لازم المجلس يحميهن قبلي! انا مسؤول سياسي من سنة عم قول للقضاء تحرّر، بس وين القضاء؟".تبدي ثقتها بأن دياب وبعد الشروحات التي تلقاها سيتخذ القرار المناسب بتوقيع المرسوم وانه لن يقبل بترك مجلس القضاء الاعلى في فراغ ولكن ماذا لو لم يوقعه، "كل شي بوقتو"، تقول نجم.