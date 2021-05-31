26
o
بيروت
36
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
29
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
27
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
محقّقون فرنسيون يستجوبون كارلوس غصن لمدة أسبوع
Lebanon 24
31-05-2021
|
23:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت "الاخبار": فُتِحت ملفات رجل الأعمال كارلوس غصن دفعةً واحدة. قضاة ومحققون فرنسيون بإشراف القضاء اللبناني سيتولون على مدى نحو أسبوع الاستماع إلى غصن في عدد من الملفات القضائية. لم تُحدد صفة غصن بعد، ليس شاهداً ولا مدّعىً عليه. من القضية الشهيرة Deisel Gate المتعلقة باستخدام محركات ديزل مغشوشة في صناعة سيارات، مروراً بملف وزيرة العدل الفرنسية السابقة رشيدة داتي أثناء ولاية الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، وصولاً إلى عدد من الملفات التي أثارها الإعلام الفرنسي كملف استئجار صالة قصر فرساي، هي القضايا التي يحضر قضاة ومحققون فرنسيون للاستماع فيها إلى غصن. وعلمت "الأخبار" أنّ هذه القضايا قُسمت إلى ملفين كبيرين: الملف الأول استُمِع إليه فيه أمس على أن يُستكمل اليوم، والملف الثاني سيبدأ قاضٍ آخر باستجوابه فيه بدءاً من يوم غد الأربعاء على اعتبار أنّ فريقاً من المحققين سيصل اليوم إلى بيروت. وتجدر الإشارة إلى أنّ غصن استُجوب نهار الأربعاء الماضي أمام هيئة قضائية فرنسية مؤلّفة من عشرة أشخاص، في ملف «ديزل غايت»، بصفة شاهد آنذاك.
في جلسة الاستماع أمس، مَثل غصن أمام المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، حيث استُجوب بوجود قضاة فرنسيين. وحضر غصن برفقة ستة محامين لبنانيين وفرنسيين. وقد وجّه قبلان الأسئلة بناءً على طلب المحققين الفرنسيين الذين قدموا إلى لبنان بعد رفض الدولة اللبنانية تسليم غصن إلى فرنسا. استمر التحقيق على مدى خمس ساعات تقريباً حيث تمحورت الأسئلة حول عمل المدير السابق لتحالف «رينو - نيسان».
وذكرت المصادر أنه جرت سرقة داتا يملكها غصن من لبنان ونُقلت إلى اليابان، مشيرةً إلى أنّ التحقيق الياباني كان المصدر الأساسي للمعلومات للتحقيق الفرنسي. وذكر وكلاء غصن أنّ فريق الدفاع لا يمكنه طلب إبطال الإجراءات القانونية لكون غصن ليس مدّعىً عليه بعد.
تابع
الأكثر قراءة
استقالات من المجلس النيابي خلال الـ48 ساعة المقبلة؟
Lebanon 24
استقالات من المجلس النيابي خلال الـ48 ساعة المقبلة؟
05:44 | 2021-05-31
31/05/2021 05:44:41
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو جديد صحة نصرالله
Lebanon 24
هذا هو جديد صحة نصرالله
23:37 | 2021-05-31
31/05/2021 11:37:10
Lebanon 24
Lebanon 24
واقعة تهزّ زحلة.. عُثر عليه جثة في منزله والكيس في رأسه
Lebanon 24
واقعة تهزّ زحلة.. عُثر عليه جثة في منزله والكيس في رأسه
12:47 | 2021-05-31
31/05/2021 12:47:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل اجتماع صفا - باسيل - الخليلين.. هذا ما تطرق إليه البحث
Lebanon 24
تفاصيل اجتماع صفا - باسيل - الخليلين.. هذا ما تطرق إليه البحث
14:42 | 2021-05-31
31/05/2021 02:42:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنتا محمد رمضان حديث الجمهور في أحدث ظهور لهما (صورة)
Lebanon 24
ابنتا محمد رمضان حديث الجمهور في أحدث ظهور لهما (صورة)
10:15 | 2021-05-31
31/05/2021 10:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:21 | 2021-06-01
الشاورما في لبنان... لأصحاب "الفريش دولار"
05:18 | 2021-06-01
مختار القبة يتعرض لكمين
05:16 | 2021-06-01
مؤسسات حقوقية وبيئية طالبت بفتح الحدائق العامة أسوة بدول العالم
05:00 | 2021-06-01
حلحلة موقتة في أزمة الدواء وحليب الأطفال: التوزيع بدءًا من اليوم ؟
04:53 | 2021-06-01
امانة مجلس الوزراء: الاستمرار باعتماد المداورة بالعمل في الادارات العامة
04:45 | 2021-06-01
هذا مصدر الشائعات عن صحة نصرالله
فيديو
دبابة "Safir-74" الإيرانية المطوّرة تجتاح الانترنت (فيديو)
Lebanon 24
دبابة "Safir-74" الإيرانية المطوّرة تجتاح الانترنت (فيديو)
10:30 | 2021-05-31
01/06/2021 12:31:10
Lebanon 24
Lebanon 24
رامي عليق مضرب عن الطعام والمياه (فيديو)
Lebanon 24
رامي عليق مضرب عن الطعام والمياه (فيديو)
05:59 | 2021-05-31
01/06/2021 12:31:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ذعر في الصين.. قطيع من الأفيال البرية يتجول في الشوارع! (فيديو)
Lebanon 24
ذعر في الصين.. قطيع من الأفيال البرية يتجول في الشوارع! (فيديو)
14:00 | 2021-05-30
01/06/2021 12:31:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact