نعيم عون لـ "الديار": "العونية" الى الانتحار السياسي.. ولن نقف مكتوفي الأيدي

يرى القيادي السابق في التيار الوطني الحر نعيم عون "أن التيار في نهجه الحالي حاد عن الطريق الذي رسمه العونييون المؤسسون ومدرسة الرئيس عون، حيث أن الأداء السياسي والمسار الذي سلكه الوزير باسيل اخذ الامور الى منحى آخر مختلف عن جوهر مدرسة التيار وحقيقة فكر الرئيس عون»، واعتبر أن التيار «بنهجه السياسي الحالي أنشأ عداوات مع شتى المكوّنات والطوائف، بدءاً مع الرئيس بري، مروراً مع الوزير جنبلاط وبعدها مع الرئيس الحريري وصولا الى داخل الشارع المسيحي ومختلف المكونات التي نفرت من خطاب باسيل وطريقة مقاربة التيار للمسائل الكبرى التي تطرح على بساط البحث".





ويؤكد عون في حديث لـ "الديار" أنه بات من الضروري إعادة توجيه البوصلة والمسار للتيار بطريقة مختلفة، لانه حالياً على طريق الانتحار السياسي اذا استمر على ما هو عليه الآن، ونحن كمجموعة (الخط التاريخي ) سنخوض الاستحقاق الانتخابي انطلاقا من إيماننا الراسخ بأهمية الاستحقاقات الديموقراطية في توجيه وترسيخ خيارات الشعب اللبناني، ومن ضمنهم العونيون الذين يطمحون لبناء وطن ومحاربة أشكال الفساد بشتى مشاربها، لذلك فلن نقف مكتوفي الايدي، بل ان انتماءنا ومسؤوليتنا الوطنية والاخلاقية ووفاءنا لمبادئنا التي ناضلنا من اجلها، يُخوّلنا وضع حجر أساس على طريق إصلاح الأداء السياسي الحالي الذي يستنزف لبنان ويودي بشعبه إلى الهلاك هجرة او جوعاً على شتى الصعد.