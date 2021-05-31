الحكومة على "فالق العلاقة" بين الحريري وباسيل!؟

كتب جورج شاهين في" الجمهورية": بمعزل عمّا يمكن ان تقود اليه المبادرات التي تعيش لحظاتها الحاسمة إما في اتجاه الانفراج أو الانفجار، فإنه لا يجوز الربط بين مصير بلد وشكل العلاقة التي يجب ان تقوم بين شخصين مهما كان وجودهما ضرورياً وملحّاً حيث هما، ولا يمكن استبدالهما بأي شخص آخر في ظل المكائد المتبادلة والافخاخ المنصوبة عند كل مفترق طريق، والتي جعلت التفاهم بينهما "مهمة مستحيلة".

ولذلك، لا يمكن اذا عدنا الى منطق الامور ان تبقى الرهانات معقودة على "صفقة سياسية" بين طرفين لا تراعي الاصول الدستورية، وتتجاهل حجم الازمات المتنامية مخافة ان يؤدي ذلك الى اختصار مخيف لمجمل السلطات الدستورية بأداء شخصين كلّف خلافهما انشطاراً عمودياً وأفقياً بين معظم اللبنانيين. والاخطر انه فرز مجموعة من الاقطاب الذين يديرون الدفتين النيابية والحكومية ومعهما جيوشهما الإلكترونية، إلى ان باتت الدولة تعيش على فالق العلاقة الزلزالية بينهما بما فيها من مطبّات تنطوي على كثير من الالتباسات حول ما جرى من قبل.