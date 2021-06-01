لبنان

إخماد حريق داخل مسمكة في النبطية

Lebanon 24
01-06-2021 | 01:29
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شب حريق كبير منتصف ليل أمس الاثنين، في مسمكة في شارع مرجعيون في مدينة النبطية، وأتت النيران على محتوياتها. وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان سبب الحريق احتكاك كهربائي، وعملت عناصر من الدفاع المدني من مركز النبطية على اخماده.
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