إخماد حريق داخل مسمكة في النبطية

شب حريق كبير منتصف ليل أمس الاثنين، في مسمكة في شارع مرجعيون في مدينة النبطية، وأتت النيران على محتوياتها. وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان سبب الحريق احتكاك كهربائي، وعملت عناصر من الدفاع المدني من مركز النبطية على اخماده.