لبنان

قتيلان وجريحان في حادث سير على طريق صيدا - جزين (صور)

Lebanon 24
01-06-2021 | 01:57
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أفادت غرفة التحكم المروري عن سقوط قتيلين وجريحين في حادث سير، بين مركبتين على طريق صيدا - جزين محلة عين المير.
 
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