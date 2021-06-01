لبنان

نصيحة سياسية لمن يهمه الامر: "راقبو طريق بعبدا"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
01-06-2021 | 08:15
A-
A+
Doc-P-828903-637581352581942771.jpg
Doc-P-828903-637581352581942771.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قال مصدر مطلع على اجواء المفاوضات الحكومية ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري  يقارب الملف حتى اللحظة بحذر شديد ، منعا لحصول انتكاسة غير متوقعة تطيح بمبادرته، وهو يعتمد اسلوب التحفظ الشديد في انتظار ان يتلقى تأكيدات بالمضي قدما في هذا المسعى.

 

وقال ان الرئيس بري لن يتردد في سحب يده من هذا الملف اذا لم يتلق اجابات واضحة وصريحة لا تقبل اي تاويل".

 

واعتبر المصدر ان المؤشر الفعلي لنجاح المسعى يتمثل في لقاء رئيس المجلس النيابي مع رئيس الجمهورية ميشال عون  .

 

ودعا المعنيين الى رصد الحركة على طريق بعبدا- عين التينة لانها المؤشر الفعلي لاي تقدّم.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:56 | 2021-06-01
08:53 | 2021-06-01
08:50 | 2021-06-01
08:45 | 2021-06-01
08:41 | 2021-06-01
08:40 | 2021-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website