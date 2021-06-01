نصيحة سياسية لمن يهمه الامر: "راقبو طريق بعبدا"

قال مصدر مطلع على اجواء المفاوضات الحكومية ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري يقارب الملف حتى اللحظة بحذر شديد ، منعا لحصول انتكاسة غير متوقعة تطيح بمبادرته، وهو يعتمد اسلوب التحفظ الشديد في انتظار ان يتلقى تأكيدات بالمضي قدما في هذا المسعى.

وقال ان الرئيس بري لن يتردد في سحب يده من هذا الملف اذا لم يتلق اجابات واضحة وصريحة لا تقبل اي تاويل".

واعتبر المصدر ان المؤشر الفعلي لنجاح المسعى يتمثل في لقاء رئيس المجلس النيابي مع رئيس الجمهورية ميشال عون .

ودعا المعنيين الى رصد الحركة على طريق بعبدا- عين التينة لانها المؤشر الفعلي لاي تقدّم.