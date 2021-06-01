أجواء ضبابية و24 ساعة حاسمة.. نجاح "خرطوشة" بري او حكومة انتقالية؟

بعد توقف، عادت عجلة الاتصالات والمشاورات لتذليل العقد أمام تأليف الحكومة، فمع عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت ليل الأحد ـ الإثنين، شغّل الرئيس نبيه بري محركاته وأعاد تحريك مبادرته التي تتبنى صيغة حكومية من 24 وزيرا لا ثلث معطلا فيها لأي طرف.

وجاء لقاء بري ـ الحريري أمس الذي استمر على مدى نحو ساعتين لتقريب وجهات النظر بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه في ما يتعلق بتوزيع الحقائب واختيار الأسماء، علما ان الخلاف لا يزال قائما حول وزارتي العدل والداخلية وعلى تسمية الوزيرين المسيحيين، وقد أكدت المعلومات المتوافرة ان الاجتماع كان ايجابياً والحريري كان متجاوبا مع اقتراحات رئيس المجلس النيابي ،الا انه لا يمتلك بعد صيغة حكومية جاهزة لعرضها على الرئيس عون.

واستكمالا للقاء بري ـ الحريري، عُقد ليلا لقاء في دارة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في البياضة النائب علي حسن خليل والحاج حسين خليل ورئيس وحدة الارتباط في حزب الله وفيق صفا.

ورشحت معلومات عن الاجتماع بأن باسيل لا زال متمسكا بتسمية الوزيرين المسيحيين وبحقيبة وزارة الداخلية، وتم الاتفاق على استكمال البحث بين بري والحريري من جهة، وبين حزب الله وباسيل من جهة ثانية.

ساعات حاسمة

الكل يؤكد ان الـ 24 ساعة المقبلة هي حاسمة على صعيد الملف الحكومي والأنظار كلها باتجاه بعبدا التي قد يزورها بري، وفي حال حصول تقدم على صعيد الاتصالات قد يحمل الحريري صيغة مُحدثة إلى الرئيس عون لكن حتى اللحظة لم يُطلب بعد أي موعد لبري او الحريري في بعبدا.

وتؤكد المعطيات بأن الأجواء ضبابية، ولا يجب التفاؤل كثيرا، فالتشكيل لا يزال متعثرا وليس من المتوقع ان يتنازل أي طرف للآخر، والكل بدأ يفكر بحسابات الانتخابات النيابية والرئاسية.

ففي حال عدم نجاح مبادرة بري والوصول إلى صيغة مقبولة ترضي الجميع ،تشير المعطيات بأن لا حكومة حتى نهاية العهد لتاريخ 30 تشرين الأول 2022.

مع العلم انه تم تسريب معلومات صحافية ليلا عن انه يتم التداول بإسم الرئيس تمام سلام لتشكيل حكومة انتقالية او حكومة انتخابات في حال قرر الحريري الاعتذار، لاسيما مع كثرة الحديث مؤخرا عن استقالات من المجلس النيابي في حال عدم نجاح "خرطوشة" بري الأخيرة لتسريع تأليف الحكومة.

وخيار الاستقالات قد يلجأ إليه "التيار الوطني الحر" بهدف سحب التكليف من الحريري الذي تؤكد مصادره ان لا تنازل ولا اعتذار.

وتسأل أوساط مراقبة هل سيقبل باسيل التنازل أمام الحريري والتخلي عن شعار يا "جبران وسعد، سوى جوّا أو سوى برّا"، مؤكدة ان ما يقوم به باسيل هو للضغط على الحريري لتجديد التسوية الرئاسية ولكن هذه المرة معه شخصياً.

وهكذا فان باسيل يُحارب على جبهتين، جبهة الحكومة وجبهة الانتخابات الرئاسية، فالمعركة الرئاسية فُتحت جدياً ولاسيما بعد زيارة قائد الجيش العماد جوزيف عون الأخيرة إلى فرنسا واللقاء الاستثنائي الذي جمعه بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي رأى فيه كثيرون انه دعم لقائد الجيش وللمؤسسة العسكرية.

اللبنانيون المنهكون اقتصادياً واجتماعياً ومعيشياً ينتظرون ما ستحمله الساعات المُقبلة من تطورات، فإما تُبصر الحكومة النور بعد 8 أشهر من تكليف الحريري يُنتظر منها وضع خطة لتدارك الانهيار الذي يعيشه البلد ، أو الفراغ والانفجار الكبير من البوابة الاجتماعية.