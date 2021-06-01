لبنان

رئيس ديوان المحاسبة قدّم لدياب تقرير قطع الحساب عن عام 1998

Lebanon 24
01-06-2021 | 03:51
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استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، والقضاة فوزي خميس، نجوى خوري، نيللي أبي يونس ورانيا لقيس. وقدم الوفد للرئيس دياب تقرير قطع الحساب عن عام 1998.
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حسان دياب

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