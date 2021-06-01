لبنان

وزير الصحة زار عون: نطالب برفع السرية المصرفية عن الحسابات المدعومة وتحديدا لشركات الادوية

Lebanon 24
01-06-2021 | 03:59
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عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، الواقع الصحي في البلاد وتطور عملية التلقيح لمواجهة وباء كورونا، وأزمة الادوية وسبل معالجتها.

بعد اللقاء قال الوزير حسن: "مسألة دعم الدواء ليست أمرا مزاجيا ويجب الابتعاد عن المزايدات الاعلامية التي تزعزع الثقة بالقطاع الدوائي في لبنان".

وقال: "نريد شفافية في الارقام ونطالب برفع كتاب لرفع السرية المصرفية عن الحسابات المدعومة وتحديدا لشركات الادوية".

أضاف: "أبلغنا فخامة الرئيس بالخطة العمودية والافقية التي اوصى بها بموضوع التلقيح، وأطلعناه على "الماراتون" المقرر عقده كل فترة".


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