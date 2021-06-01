لبنان

تعديل قانون الانتخابات النيابية حتمي لهذا السبب

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
01-06-2021 | 04:24
A-
A+
Doc-P-828946-637581440082099376.jpg
Doc-P-828946-637581440082099376.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تعمل جهات سياسية على محاولة تعديل قانون الانتخابات النيابية، اذ من المتوقع ان تخرج الى العلن قريباً سردية عدم قدرة وزارة الداخلية على اتمام الانتخابات البلدية والنيابية في وقت واحد وعليه يجب تأجيل احداهما لمدة ثلاثة اشهر عن موعدها الاساسي.

 

والاهم هو ما بدأ يحكى عن رغبة في عدم اجراء الانتخابات النيابية في الخارج وذلك بسبب ما يشبه الازمة المالية والمادية التي تعاني منها سفارات لبنان في الخارج، وعليه يجب حصول تنسيق بين وزارتي الداخلية والخارجية في هذا الشأن.

 

لكن عدم حصول الانتخابات النيابية في الخارج يعني انه يجب تعديل قانون الانتخابات الذي ينص على زيادة اعضاء المجلس النيابي ستة نواب يمثلون الاغتراب عام 2022، وهذا يعني ان عدم تصويت المغتربين يتطلب تعديل القانون ما يفتح الشهية امام المطالبة بتعديل القانون  ويؤجج الخلافات التي تراجعت منذ فترة بشأن هذا الموضوع.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:56 | 2021-06-01
08:53 | 2021-06-01
08:50 | 2021-06-01
08:45 | 2021-06-01
08:41 | 2021-06-01
08:40 | 2021-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website