سرق 20000$ و9 ليرات ذهبية من منزل في عين جرفا-حاصبيا..ووقع بقبضة المعلومات

صدر عـن المديريـة العـامة لقـوى الأمن الداخـلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالـي:بتاريخ ٢٨-٥-٢٠٢١، ادعى أحد المواطنين امام مخفر حاصبيا في وحدة الدرك الاقليمي ضد مجهول بجرم سرقة مبلغ /٢٠٠٠/$ و/٩/ ليرات ذهبية من منزله في بلدة عين جرفا-حاصبيا.نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصّلت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي إلى تحديد هوية السّارق، ويدعى: ر. ع. (مواليد عام ٢٠٠٠، لبناني)، وتمكنت من توقيفه على متن دراجة آلية من دون لوحات، تمّ ضبطها.بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على سرقة المبلغ المذكور و /٨/ ليرات ذهبية، بحيث قام ببيع /٧/ منها، وقد تم ضبط مبلغ /١٣/ مليون ل.ل والليرة الذهبية.أودع مع المضبوطات القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص.