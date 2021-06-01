لبنان

سرق 20000$ و9 ليرات ذهبية من منزل في عين جرفا-حاصبيا..ووقع بقبضة المعلومات

Lebanon 24
01-06-2021 | 04:28
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صدر عـن المديريـة العـامة لقـوى الأمن الداخـلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالـي:

بتاريخ ٢٨-٥-٢٠٢١، ادعى أحد المواطنين امام مخفر حاصبيا في وحدة الدرك الاقليمي ضد مجهول بجرم سرقة مبلغ /٢٠٠٠/$ و/٩/ ليرات ذهبية من منزله في بلدة عين جرفا-حاصبيا.

نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصّلت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي إلى تحديد هوية السّارق، ويدعى: ر. ع. (مواليد عام ٢٠٠٠، لبناني)، وتمكنت من توقيفه على متن دراجة آلية من دون لوحات، تمّ ضبطها.

بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على سرقة المبلغ المذكور و /٨/ ليرات ذهبية، بحيث قام ببيع /٧/ منها، وقد تم ضبط مبلغ /١٣/ مليون ل.ل والليرة الذهبية.

أودع مع المضبوطات القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص.
 
 
 
 
 
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