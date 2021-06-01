لبنان

هذا مصدر الشائعات عن صحة نصرالله

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-06-2021 | 11:45
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نفت مصادر مطلعة كل الشائعات التي تناولت صحة الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله والتي انتشرت بشكل كبير خلال الايام الاخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وقالت المصادر ان صحة نصرالله جيدة وان سبب العارض الصحي بات واضحا للجميع وقد تحدث عنه نصرالله بنفسه ومن ثم قياديون في "حزب الله".

 

واشارت المصادر إلى ان اصل الشائعات كان احدى القنوات التلفزيونية القريبة من المعارضة السورية، التي ووفق المعلومات، حصلت على خبر من اعلامي يراسلها من بيروت يتعلق بتدهور صحة نصرالله قبل يومين، فقامت بنشره لينتشر تدريجيا ويبنى عليه.

 

ولفتت المصادر الى ان الاعلامي استوحى خبره هذا من فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لمواطنين يوزعون الخبز على نية شفاء الامين العام، فحلل ان الحالة الصحية لنصرالله تتدهور، في حين ان الفيديو ليس جديداً بل صوّر في اليوم التالي لخطاب نصرالله الاخير لكنه انتشر قبل يومين.

المصدر: لبنان 24

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