هكذا سيكون طقس الأسبوع الأول من حزيران

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا الأربعاء قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض اضافي بسيط في درجات الحرارة في المناطق الجبلية و الداخلية، وتبقى دون تعديل في المناطق الساحلية مع ضباب محلي على المرتفعات.

وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس ربيعي معتدل الحرارة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

ملاحظة : (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر حزيران ما بين 21 و 30 درجة).

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: صاف الى قليل الغيوم مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية، وتنشط الرياح أحيانا مع تشكل الضباب على المرتفعات في الفترة المسائية.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض اضافي بسيط في درجات الحرارة في المناطق الجبلية و الداخلية، وتبقى دون تعديل في المناطق الساحلية مع ضباب محلي على المرتفعات.

الخميس: قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات دون تعديل يذكر في درجات الحرارة .

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الداخلية والجبلية.

- الحرارة على الساحل من 17 الى 30 درجة، فوق الجبال من 13 الى 25 درجة، في الداخل من 13 الى 29 درجة .

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحياناً، سرعتها بين 15و 35 كلم/س.

- الانقشاع: جيد يسوء مساء بسبب الضباب على المرتفعات.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55و 80%

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 24 درجة

- الضغط الجوي: 759ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 5,28

- ساعة غروب الشمس: 19,43