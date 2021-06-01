لبنان

امانة مجلس الوزراء: الاستمرار باعتماد المداورة بالعمل في الادارات العامة

Lebanon 24
01-06-2021 | 04:53
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صدر عن الأمانة العامة لمجلس الوزارء البيان التالي: "بتاريخ 26/3/2021 أصدر السيد رئيس مجلس الوزارء التعميم رقم 5/2021 الذي طلب بموجبه من جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات اعتماد المداورة في العمل بنسبة حضور لا تقل عن 50% من العدد الاجمالي للموظفين والمستخدمين والعاملين، وعلى أن يترك للوزير أو رئيس الادارة (المؤسسات العامة) زيادة هذه النسبة عند الاقتضاء لضرورات تتعلق بتأمين استمرارية سير المرفق العام وذلك لحين صدور تعميم أو قرار مخالف.

 

وطالما أنه ولغاية تاريخه لم يصدر أي تعميم أو قرار مخالف عن رئيس مجلس الوزارء، يستمر العمل بهذا التعميم دون أي تغيير أو تعديل".

 

 

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