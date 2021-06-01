مختار القبة يتعرض لكمين

افاد مصدر امني " ان مختار القبة في طرابلس عبد ناصر القدور تعرض لكمين بالعصي و الالات الحادة بعد استدراجه من قبل مجموعة تدعي انها مقربة من حزب ناشط في الثورة بقيادة و. أ. ص.. مما ادى لاصابة ٣ اشخاص كانوا برفقته .