لبنان

مختار القبة يتعرض لكمين

Lebanon 24
01-06-2021 | 05:18
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افاد مصدر امني " ان   مختار القبة في طرابلس عبد ناصر القدور تعرض  لكمين بالعصي و الالات الحادة بعد استدراجه من قبل مجموعة تدعي انها مقربة من حزب ناشط في الثورة بقيادة و. أ. ص.. مما ادى لاصابة ٣ اشخاص كانوا برفقته .
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