الشاورما في لبنان... لأصحاب "الفريش دولار" (صورة)

في بلد تتزايد وتيرة ارتفاع اسعار سلعه ومواده الغذائية بشكل جنوني، بات المواطن غير قادر على تأمين ادنى متطلبات الحياة، وبات الخروج الى المطاعم بهدف الترفيه والتسلية حكرا على نسبة ضئيلة من اللبنانيين، اذ بلغ سعر "سندويش" الشاورما لحمة في أحد المطاعم 98000 ل.ل.