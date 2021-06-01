لبنان

الشاورما في لبنان... لأصحاب "الفريش دولار" (صورة)

Lebanon 24
01-06-2021 | 12:21
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في بلد تتزايد وتيرة ارتفاع اسعار سلعه ومواده الغذائية بشكل جنوني، بات المواطن غير قادر على تأمين ادنى متطلبات الحياة، وبات الخروج الى المطاعم بهدف الترفيه والتسلية حكرا على نسبة ضئيلة من اللبنانيين، اذ بلغ سعر "سندويش" الشاورما لحمة  في أحد المطاعم 98000 ل.ل.
 
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