كارلوس غصن...لليوم الثاني على التوالي امام القضاء الفرنسي

يمثل في هذه الأثناء، ولليوم الثاني على التوالي، الرئيس السابق لتحالف رينو- نيسان كارلوس غصن أمام وفد قضاة تحقيق فرنسيين وذلك للإدلاء بشهادته حول ملفات تستهدفه، ومنها إساءة إستخدام أصول الشركة خلال فترة توليه رئاستها، ملف مدفوعات لموزع تجاري في سلطنة عُمان، تنظيم حفلين في قصر فرساي التاريخي، الى مخالفات مالية أخرى.

ويتم الإستجواب أمام وفد المحققين الفرنسيين في حضور المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان ووكلاء غصن القانونيين الثلاثة، مع الإشارة الى أن الإستجوابات ستستمر يومياً لغاية نهار الجمعة 4 حزيران الجاري ضمناً.