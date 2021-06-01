لبنان

عكر التقت غريو وشكرت ماكرون على دعم فرنسا للبنان عموما وللجيش خصوصا

Lebanon 24
01-06-2021 | 05:50
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استقبلت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، السفيرة الفرنسية آن غريو، والمستشارالأول في السفارة جان فرنسوا غييوم، وفرنسوا دو ريكولفي وجرى عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وشكرت الوزيرة عكر "الموقف المقدر والمميز للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الدعم الذي يوليه للبنان بشكل عام وللجيش اللبناني بشكل خاص، لا سيما التحضير للمؤتمر الدولي المنوي عقده في حزيران، وذلك تأكيدا لإستمرار فرنسا في دورها التاريخي تجاه لبنان شعبا ومؤسسات".

كما تناول البحث المساعدات التي تقدمها فرنسا للجيش اللبناني على الصعد كافة من عسكرية ولوجستية وبنوع خاص الإمدادات الغذائية والطبية في ظل الظروف الإقتصادية والمعيشية راهنا.
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