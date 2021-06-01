لبنان

طوابير البنزين ونقر الكوسا... ابداعات سيدة لبنانية (صورة)

Lebanon 24
01-06-2021 | 05:46
A-
A+
Doc-P-828976-637581486986134669.jpg
Doc-P-828976-637581486986134669.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تداول الناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة لسيدة عاملة وهي تنقر الكوسى لتحضر طبختها لعائلاتها وذلك بانتظار طابور البنزين المطوّل.

وكتب احد المعلقين على الصورة: "أم وعاملة تنقر الكوسا امام محطة البنزين حتى ياتي دورها... نحن بالف خير".
 
مواضيع ذات صلة
القاضية نصار أصدرت 11 مذكرة توقيف بحق مهربي بنزين ومازوت وعلف الى سوريا
lebanon 24
01/06/2021 16:04:47 Lebanon 24 Lebanon 24
شحّ بالبنزين.. إلى البيسيكلات در؟
lebanon 24
01/06/2021 16:04:47 Lebanon 24 Lebanon 24
في عكار... دوريات لمنع احتكار البنزين والمازوت (صور)
lebanon 24
01/06/2021 16:04:47 Lebanon 24 Lebanon 24
اشكالات البنزين تابع... تضارب واطلاق نار
lebanon 24
01/06/2021 16:04:47 Lebanon 24 Lebanon 24

كوسا

بنزين

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:56 | 2021-06-01
08:53 | 2021-06-01
08:50 | 2021-06-01
08:45 | 2021-06-01
08:41 | 2021-06-01
08:40 | 2021-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website