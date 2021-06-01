طوابير البنزين ونقر الكوسا... ابداعات سيدة لبنانية (صورة)



تداول الناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة لسيدة عاملة وهي تنقر الكوسى لتحضر طبختها لعائلاتها وذلك بانتظار طابور البنزين المطوّل.



وكتب احد المعلقين على الصورة: "أم وعاملة تنقر الكوسا امام محطة البنزين حتى ياتي دورها... نحن بالف خير".