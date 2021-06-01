لبنان

الحريري يترأس إجتماعا لـ"المستقبل".. وهذا ما ستناقشه الكتلة

Lebanon 24
01-06-2021 | 06:09
A-
A+
Doc-P-828982-637581499234326112.jpg
Doc-P-828982-637581499234326112.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت معلومات الـ"ال بي سي" أن اجتماعا لكتلة المستقبل يعقد برئاسة الرئيس المكلف سعد الحريري للتداول بالخيارات المطروحة من الملف الحكومي، انطلاقاً من اولوية اعطاء فرصة لإنجاح مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل أي خيار آخر.
 
 
مواضيع ذات صلة
أبي نجم لـ"صوت كل لبنان": التدقيق الجنائي يستخدم لابتزاز الحريري وبري من أجل الحكومة وإلى أي قضاء ستحال ملفات التدقيق؟ إلى القاضية غادة عون؟
lebanon 24
01/06/2021 16:05:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري زار عين التينة قبل لقاء الراعي والتقى بري مطولاً واتفقا على العمل لتشكيل الحكومة وإطلاق الرئيس بري مبادرته الجديدة (الجديد)
lebanon 24
01/06/2021 16:05:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري ترأس اجتماعا لكتلة "المستقبل" النيابية
lebanon 24
01/06/2021 16:05:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة على "فالق العلاقة" بين الحريري وباسيل!؟
lebanon 24
01/06/2021 16:05:03 Lebanon 24 Lebanon 24

الحريري

بري

الحكومة

المستقبل

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:56 | 2021-06-01
08:53 | 2021-06-01
08:50 | 2021-06-01
08:45 | 2021-06-01
08:41 | 2021-06-01
08:40 | 2021-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website