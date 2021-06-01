الحريري يترأس إجتماعا لـ"المستقبل".. وهذا ما ستناقشه الكتلة

أفادت معلومات الـ"ال بي سي" أن اجتماعا لكتلة المستقبل يعقد برئاسة الرئيس المكلف سعد الحريري للتداول بالخيارات المطروحة من الملف الحكومي، انطلاقاً من اولوية اعطاء فرصة لإنجاح مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل أي خيار آخر.