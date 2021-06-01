العد العكسي لتوقف معامل الكهرباء بدأ.. وهذه هي التواريخ

بدأ منذ اليوم العد العكسي لإطفاء معامل انتاج الكهرباء من قبل شركة كهرباء لبنان بسسب نفاد كميات المحروقات التي كانت متبقية.وقالت مصادر تقنية مسؤولة في مؤسسة كهرباء لبنان لـ" لبنان 24" ان جدول توقف المعامل عن الإنتاج سيكون على الشكل التالي:- الزوق القديم اليوم اول حزيران- معمل صور في 4 حزيران- الزوق والجية الجديدان في 5 حزيران- زهراني ودير عمار 10 حزيران- الجية القديم 20 حزيرانواشار المصدر الى ان الجدول مرتبط بقرار مصرف لبنان الموافقة او عدم الموافقة على إعطاء سلفة بالدولار "للمؤسسة المديونة".