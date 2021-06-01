لبنان

رئاسة الجمهورية تنفي هذا الخبر: من نسج خيال كاتبه

Lebanon 24
01-06-2021 | 13:26
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نفى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ما نشرته "وكالة اخبار اليوم" عن مضمون استقبال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لقاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور. واكد المكتب ان ما نُشر لا أساس له مطلقاً، وهو من نسج خيال كاتبه.
 
 
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نقولا منصور

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