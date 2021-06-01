لبنان

الحريري يستذكر الشهيد رشيد كرامي بهذه الكلمات

Lebanon 24
01-06-2021 | 13:35
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غرّد الرئيس الملكف سعد الحريري، وكتب عبر حسابه على "تويتر":
 
"نستذكر الرئيس الشهيد رشيد كرامي في هذه الايام العصيبة، ونستذكر معه رجالات الدولة الكبار، ونستلهم من شهادته ضرورة التمسك بوحدتنا الوطنية وعيشنا الواحد، والدفاع عن الدولة ومؤسساتها من خلال احترام الدستور والقوانين.
رحم الله الرئيس الشهيد رشيد كرامي وحمى بلدنا لبنان".
 
 
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