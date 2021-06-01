لبنان

حلول ممكنة لإبعاد شبح العتمة عن اللبنانيين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-06-2021 | 06:42
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تعليقا على ما اورده" لبنان 24" عن توقف معامل انتاج الكهرباء عن العمل، قالت مصادر في وزارة  الطاقة "ان هناك إمكانية للعمل على عدد من الحلول إذا بقي مصرف لبنان على موقفه برفض الموافقة على طلب مؤسسة" كهرباء لبنان" اعطاء سلفة بالدولار لشراء الفيول".
وأشارت المصادر "الى ان البحث يجري في  إستيراد 500 ألف طن فيول من العراق، ولكن المشكلة هنا أن هذه المواد النفطية لا تصلح لمعامل الانتاج  في لبنان، مما يوجب إيجاد طرف ثالث لتبديل هذه المواد أو البحث عن طرف أو مصفاة  يتولى عملية  تكرير مادة  الفيول العراقي لكي يتطابق مع شروط  المعامل اللبنانية". 
واضاف المصدر "ان "كهرباء لبنان" تعمل على خط مواز على تحسين الجباية وتحصيل كمية من الفواتير المتأخرة بهدف شراء  كميات من الفيول".
 

لبنان

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