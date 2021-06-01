لبنان

إجتماع لاتحادات ونقابات قطاع النقل البري غدا.. وطبق البحث المعاينة الميكانيكية

Lebanon 24
01-06-2021 | 13:53
A-
A+
Doc-P-828997-637581525554021928.jpg
Doc-P-828997-637581525554021928.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعقد اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم غد الأربعاء في 2/6/2021 اجتماعاً في مقر الاتحاد العمالي العام – كورنيش النهر برئاسة بسام طليس وحضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لمناقشة توصية لجنة الأشغال النيابية المتعلقة بالمعاينة الميكانيكية واتخاذ القرار المناسب في ضوء المناقشات.
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:56 | 2021-06-01
08:53 | 2021-06-01
08:50 | 2021-06-01
08:45 | 2021-06-01
08:41 | 2021-06-01
08:40 | 2021-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website