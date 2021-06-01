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لبنان
إجتماع لاتحادات ونقابات قطاع النقل البري غدا.. وطبق البحث المعاينة الميكانيكية
Lebanon 24
01-06-2021
|
13:53
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تعقد اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم غد الأربعاء في 2/6/2021 اجتماعاً في مقر الاتحاد العمالي العام – كورنيش النهر برئاسة بسام طليس وحضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لمناقشة توصية لجنة الأشغال النيابية المتعلقة بالمعاينة الميكانيكية واتخاذ القرار المناسب في ضوء المناقشات.
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