لبنان

مرتضى: مشاريع وزارة الزراعة ستشمل الأراضي كافة خارج أي قيد يحد من الإنماء المتوازن المنشود

Lebanon 24
01-06-2021 | 14:05
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 أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى أن "مشاريع وزارة الزراعة ستشمل الأراضي اللبنانية كافة خارج أي قيد يحد من الإنماء المتوازن المنشود".

كلام مرتضى جاء خلال استقباله عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن على رأس وفد من بلديات المتن الأعلى، حيث تم تداول شؤون أحراج المنطقة وكيفية حمايتها من الحرائق، ومشاريع إنمائية زراعية وثقافية بالتعاون مع اتحاد بلديات المنطقة وبلدياتها.

واكد مرتضى أن "أي مشاريع مقرر تنفيذها، ستشمل الأراضي اللبنانية كافة، لا سيما في القطاع الزراعي الذي يعني شريحة وازنة على امتداد الوطن"، مؤكدا أن "ابواب الوزارة مفتوحة لأي مشاريع تعاون تعنى بإنماء المناطق كافة".
 
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