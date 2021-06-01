سقط من مبنى قيد الانجاز... اليكم التفاصيل (صورة)

سقط عامل من مبنى قيد الإنجاز في "منطقة كفرجره".

وعمل عناصر فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد على إسعافه ونقله إلى مركز لبيب الطبي في صيدا لتلقي العلاج.