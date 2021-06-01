لبنان

باسيل عاتب على حزب الله: "الحريري اليوم عم يتدلّع"

Lebanon 24
01-06-2021 | 14:07
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أكد مصدر مقرّب من الرئيس المكلف سعد الحريري للـ"او تي في" أن لا اعتذار حتى اللحظة، ولو انه يبقى خيارا واردا، وأشار إلى أن الاولوية لاعطاء فرصة لمساعي رئيس مجلس النواب نبيه بري.
 
ونقلت الـ"ال بي سي" عن النائب علي حسن خليل قوله إن "النقاشات تُستكمل ليُبنى بعدها على النتائح". وأوضحت أن الامور الحكومية تراوح مكانها من حيث عقدة تسمية الوزيرين المسيحيين.
 
وأفادت معلومات الـ"ام تي في" أن الحريري أبلغ بري انه إذا لم يرد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل إعطاء الثقة للحكومة، فيحقّ لرئيس الجمهورية ميشال عون الحصول على 3 وزراء. وأضافت أن باسيل سجّل عتباً على "حزب الله" وقال للخليلين "تمسّككم بسعد الحريري هو ما أوصلنا إلى هنا والحريري اليوم عم يتدلّع".
 
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