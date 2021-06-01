باسيل عاتب على حزب الله: "الحريري اليوم عم يتدلّع"

أكد مصدر مقرّب من الرئيس المكلف سعد الحريري للـ"او تي في" أن لا اعتذار حتى اللحظة، ولو انه يبقى خيارا واردا، وأشار إلى أن الاولوية لاعطاء فرصة لمساعي رئيس مجلس النواب نبيه بري.

ونقلت الـ"ال بي سي" عن النائب علي حسن خليل قوله إن "النقاشات تُستكمل ليُبنى بعدها على النتائح". وأوضحت أن الامور الحكومية تراوح مكانها من حيث عقدة تسمية الوزيرين المسيحيين.