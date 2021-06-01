في صيدا... 5 حالات غرق

‏‎صدر عن غُرفة عمليات جمعية الحركة الشبابية للتنمية والسلام (YMDP) في يوم الثلاثاء ١ حزيران 2021 البيان التالي:خمسة حالات غرق بجانب المسبح الشعبي لصيدا ؛ وقد عملت فِرق الإسعاف والطوارئ في جمعية الحركة الشبابية للتنمية والسلام (YMDP) على نقل حالة الى مستشفى النقيب كما نقل الصليب الاحمر اللبناني ثلاثة حالات الى مستشفى قصب ومستشفى الراعي ونقل الدفاع المدني حالة الى مستشفى حمود الجامعيكما تتمنى جمعية الحركة الشبابية للتنمية والسلام رواد المسبح بأخذ الحيطة والحذر اثناء ممارستهم للسباحة على المسبح الشعبي.