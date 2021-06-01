بلدية طرابلس وضعت اكليلا على ضريح كرامي في ذكرى استشهاده

وضعت بلدية طرابلس اكليلا من الزهر على ضريح الشهيد رشيد كرامي في ذكرى استشهاده 34، كعادتها في كل عام، وذلك في مقابر باب الرمل بطرابلس.وشارك رئيس البلدية الدكتور رياض يمق، ورئيس لجنة التنمية المحلية والجمعيات في المجلس البلدي باسل الحاج والكادر الوظيفي وشرطة البلدية، في وضع الإكليل وقراءة الفاتحة عن روحه الطاهرة، في حضور المربي عبدالله ضناوي مدير مكتب الرئيس الراحل عمر كرامي.وقال يمق :" في الأول من حزيران ذكرى استشهاد الرئيس رشيد كرامي، رجل الدولة والقانون والمؤسسات، المحافظ على حقوق عاصمة الشمال وتاريخها وقيمها ودورها الريادي والطليعي في صنع القرار الوطني والعربي، في هذه الذكرى تفتقد طرابلس اليوم الى قيم الرشيد الذي أرسى مبادئ العدالة الإجتماعية، وأعطى كل ذي حق حقه، وحافظ على وحدة الوطن، وضحى بنفسه لإنقاذ لبنان من الإنهيار".