لبنان

الامن الدوائي بين بري ووزير الصحة

Lebanon 24
01-06-2021 | 19:38
A-
A+
Doc-P-829009-637581553399250693.jpg
Doc-P-829009-637581553399250693.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الصحة الدكتور حمد حسن حيث جرى عرض للاوضاع العامة وشؤونا متصلة بوزارة الصحة  

وبعد اللقاء قال الوزير حسن: زيارة دولة رئيس مجلس النواب هي من الحلقات المهمة والاساسية لدعم القطاع الصحي وللحفاظ ما أمكن على نتائج مكافحة وباء كورونا خاصة مع النتائج الايجابية التي يتم تحقيقها في الاونة الاخيرة ، وتمني دولة الرئيس ان تستمر الوزارة بهذا الاداء خاصة لجهة اجراء الماراثون وغيرها من النشاطات التي تساهم في توسيع مروحة التمنيع المجتمعي متمنيا على وزارة الصحة واللجنة الوطنية الأخذ بتدابير تسهل مجيء الاغتراب وحفظهم وحفظ عائلاتهم وهذه نقطة اساسية من نقاط البحث  

واضاف: النقطة الثانية التي بحثتها مع دولة الرئيس وهي التي نحن بحاجة لدعم دولة الرئيس بها والذي ابدى كل استعداد لها وهي دعم وزارة الصحة باستراتيجيتها للحفاظ على الامن الدوائي لأن الارقام الجدلية المطروحة من حاكمية المصرف لاتخدم استراتيجية الوزارة الدوائية هناك مبلغ ١٠٠ مليون دولار شهريا هناك التزام وتعهد من حاكم المصرف المركزي لقطاع الدواء يجب ان يستمر ويجب ان ننأى بموضوع دعم الدواء عن أي مخاطبة اعلامية اعلانية تسيء الى صحة المواطن وترهيبه في صحته نتيجة السياسات التي تعتمدها حاكمية المصرف من وقت الى آخر .  

وختم الوزير حسن: النقطة الاخيرة ودولة الرئيس بري دائما حريص عليها هي فعالية المستشفيات الحكومية حيث تناولنا مهمة مجالس ادارة المستشفيات وتفعيل بعض المجالس الادارية الحكومية خاصة في هذه الاوقات الصعبة والتي بينت عن جدارة وكفاءة عالية ويجب ان تقوم بدورها الوطني والصحي في هذا الظرف في ظل التعثر المالي والاقتصادي   لبعض المؤسسات الاستشفائية الخاصة.  

وبعد الظهر التقى الرئيس بري مدير عام وزارة الاقتصاد الدكتور محمد ابو حيدر.  
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:56 | 2021-06-01
08:53 | 2021-06-01
08:50 | 2021-06-01
08:45 | 2021-06-01
08:41 | 2021-06-01
08:40 | 2021-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website