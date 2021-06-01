لبنان

قرار هام لوزير التربية عن إنهاء العام الدراسي وتحديد مواعيد الامتحانات المدرسيّة

Lebanon 24
01-06-2021 | 14:42
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أصدر وزير التربية والتعليم_العالي في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب القرار رقم 190/م/2021 المتعلق بإنهاء العام الدراسي 2021/2020 وتحديد مواعيد الامتحانات المدرسيّة في الثانويات والمدارس الرسمية والخاصّة.
 
ويمكن لادارات المدارس والثانويات الرسمية والخاصة أن تنهي التدريس لكافة المراحل اعتبارا من 15-6-2021 ولغاية 30-6-2021 كحد أقصى، شرط استكمال كامل المنهج المقرر من المركز التربوي للبحوث والانماء هذا العام، واستكمال الحصص السنوية للمتعاقدين وفق ما هو مبين في القرارات السابقة، على أن تجري الامتحانات المدرسية النهائية اعتبارا من تاريخ 16-6-2021.
 
ويمكن للمدارس والثانويات الرسمية التي لم تستكمل المنهج المقرر من المركز التربوي للبحوث والانماء لهذا العام، والحصص السنوية للمتعاقدين وفق ما هو مبين في القرارات السابقة، أن تنهي امتحاناتها المدرسية في مهلة أقصاها 8 تموز.
 
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