شورى الدولة يوقف التعميم "13318" الصادر عن حاكم مصرف لبنان

صدر عن مجلس شورى الدولة قرار حمل الرقم 213/2021 قضى بوقف تنفيذ التعميم الأساسي الصادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ 24/3/2021 تحت الرقم 13318 والمطعون فيه وكل ما يتصل به لعدم قانونيته، وإلزام المصارف وقف التسديد البدلي بالليرة على سعر ٣٩٠٠ للحساب المفتوح بالدولار، وتسديد صاحب الحسابات بعملته الأجنبية.